Eksplosjon hørt i sentrum av Kabul

Al Jazeera melder at det er flere drepte i det som skal være et angrep mot NATO-kjøretøy, men dette er ikke bekreftet fra offisielt hold. Vitner melder om eksplosjonen i sentrum av Kabul, midt i rushtiden med folk på vei til jobb, men det foreligger ingen informasjon om skadde eller materielle ødeleggelser, melder Reuters. Vitner sier til Al Jazeera at det var et selvmordsangrep.

– Det er sendt undersøkelsesteam til området, opplyser myndighetenes presseinformasjonssenter (GMIC).

Verken de eller vitnene kan si noe om årsaken til smellet, som ble hørt i området nær den amerikanske ambassaden og den NATO-ledede operasjonen Resolute Support. Det er også flere offentlige bygninger i området.

Både IS og Taliban har flere bombeangrep på samvittigheten i Kabul. I begynnelsen av mars mistet 30 mennesker livet da opprørere forkledd som leger angrep et sykehus i byen. Hittil i år har det vært fem store bombeangrep i Kabul, der flere hundre sivile er drept eller skadd.

(©NTB)