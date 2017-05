EU frykter budsjettkaos hvis britene nekter å punge ut    

Onsdag la EU-kommisjonen fram et forslag til mandat for den første fasen av forhandlingene med Storbritannias om vilkårene for utmelding av EU. Der blir det økonomiske oppgjøret et helt avgjørende spørsmål.

Barnier står fast på at britene må legge ut for budsjettforpliktelser de selv har vært med på å vedta som medlemsland.

– Det har en kostnad å forlate EU, sier Barnier.

– Det er ikke snakk om straff. Det er ikke snakk om noen brexitregning. Det handler kun om å avslutte kontoene, sier han.

Han påpeker at Storbritannia har vært med på å vedta budsjetter som strekker seg over flere år. Pengene går til å finansiere EU-programmer over hele Europa.

– Situasjonen kan bli eksplosiv hvis vi plutselig må stanse disse programmene. Dere kan bare forstille dere hvordan reaksjonene vil bli, sier Barnier.

Han lover samtidig å holde hodet kaldt i forhandlingene. De siste dagene har stemningen surnet, spesielt på grunn av lekkasjer fra en middag mellom Storbritannias statsminister Theresa May og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

– Jeg vil ikke la meg styre av følelser og fiendtlighet, sier Barnier.

