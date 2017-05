Bil kjørte inn i folkemengde i USA

Mange mennesker hadde samlet på stedet seg for å overvære bilauksjonen da en jeep plutselig akselererte og kjørte i stor fart inn i folkemengden.

I tillegg til de tre som mistet livet, ble ni personer skadd. Situasjonen beskrives som livstruende for to av dem.

En talsmann for politiet opplyser til Fox News at det foreløpig ikke er noe som tyder på at det er snakk om en terrorhandling, men heller en ulykke.

(©NTB)