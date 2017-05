Afghanske myndigheter: Åtte sivile drept i bombeangrep i Kabul

En talsmann for innenriksdepartementet, Najib Danish, sier samtidig at foreløpige opplysninger tyder på at ingen i militærkolonnen ble såret eller drept.

Angrepet fant sted like etter klokka 8 lokal tid, på veien Shash Darak ved et kontrollpost for de nasjonale sikkerhetsstyrkene NDS. Det skal ha vært en selvmordsbomber som sprengte seg nær kolonnene og NDS-ansatte.

Dawood Karimi, talsmann for NDS, sier til Al Jazeera at både sivile og NDS-personell er blant ofrene. Kontrollposten ligger nær den amerikanske ambassaden og trafikknutepunkt rundt Massoud Square. På morgenen i denne delen av byen er tusenvis av mennesker på vei til jobb, hovedsakelig til offentlige institusjoner. Bilder på sosiale medier og rapporter fra afghanske medier viser blant annet røykutvikling og to tunge pansrede kjøretøyer som er rammet. Ingen fra de amerikanske styrkene i Afghanistan eller NATOs operasjon Resolute Support har kommentert angrepet ennå.

Det er under en uke siden Taliban varslet nye angrep mot utenlandske mål i Afghanistan, deres såkalte våroffensiv.

– Hovedmål vil være utenlandske styrker, deres militære infrastruktur og etterretning, og å eliminere deres lokale leiesoldater, skrev Taliban i en uttalelse fredag.

Både IS og Taliban har flere bombeangrep på samvittigheten i Kabul. I begynnelsen av mars mistet 30 mennesker livet da opprørere forkledd som leger angrep et sykehus i byen. Hittil i år har det vært fem store bombeangrep i Kabul, der flere hundre sivile er drept eller skadd.

(©NTB)