12 drept i eksplosjon i togtunnel i Kina

Kinesiske myndigheter opplyser at tunnelen var under bygging gjennom kullfløs, som kan avgi metangass, som er svært eksplosivt. Tunnelen skal ha blitt fylt med gass. Myndighetene i distriktet Dafang i Guizhou-provinsen skriver på hjemmesiden sin at de døde ble stengt inne i tunnelen i Qishanyan etter eksplosjonen tirsdag.

Det tok redningsmannskapene, til sammen 2.000 personer, 14 timer å finne ofrene, de fleste av dem fremmedarbeidere. Store mengder dødelig karbonmonoksid vanskeliggjorde redningsarbeidet inne i tunnelen. Alle de skadde er tatt til sykehus og hendelsen etterforskes.

(©NTB)