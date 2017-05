Tusenvis demonstrerte i USA

«Trump må gå» ropte demonstranter utenfor portene til Det hvite hus mandag. Også i Chicago fylte demonstrantene gatene.

I byen Oakland i California måtte politiet ty til arrestasjoner etter at flere personer lenket seg sammen utenfor et offentlig bygg. Demonstrantene krevde at kommunen skal nekte å samarbeide med representanter for de føderale immigrasjonsmyndighetene.

I byen Portland i Oregon hetet situasjonen seg opp da flere kastet røykbomber mot politiet, som svarte med å innstille demonstrasjonstoget.

Til tross for noe bråk på landets vestkyst, har de fleste demonstrasjonene landet over forløpt uten problemer. Innvandrere, fagforeninger og deres allierte igangsatte flere streiker, boikotter og marsjer for å synliggjøre bidraget innvandrere i USA står for, som arbeidstakere og i andre samfunnsnyttige roller.

– Det er trist at nå er det å være immigrant nesten er på linje med å være kriminell, sa Mary Quezada (58), som tok del i demonstrasjonene i Washington.

I resten av verden har 1. mai-markeringen langt ifra vært like rolig. Markering i Paris var en av de største på mange år, med titusener av deltakere. Politiet måtte skyte tåregassgranater mot om lag 150 maskerte demonstranter som kastet brannbomber mot politiet. Fire politibetjenter ble såret.

I Venezuelas hovedstad Caracas markerte sikkerhetsstyrker 1. mai med å ta i bruk tåregass i sammenstøt med rundt 300 steinkastende demonstranter.

I Tyrkia ble 165 personer pågrepet da om lag 200 personer forsøkte å gå til den symboltunge Taksimplassen, der det var nedlagt forbud mot å demonstrere.

