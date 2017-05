Trump tar til orde for å stenge offentlig sektor etter budsjettuenighet

– Vårt land trenger en skikkelig nedstengning i september for å ordne opp i rotet!, skrev Trump på Twitter tirsdag.

Republikanere og Demokratene har ignorert krav fra Det hvite hus om å enes om en budsjettavtale, og i kampens hete har Trumps partifeller skrinlagt flere av hans egne valgløfter.

Det har fått Trump til å slå i bordet med Twitter-meldingen der han mener det føderale byråkratiet kanskje ikke burde få penger i det hele tatt.

Tidligere administrasjoner i Det hvite hus har også slitt med å få i stand budsjettavtaler, noe som har ført til dyrebar stenging av deler av offentlig sektor.

Det nåværende budsjettarbeidet i Kongressen resulterte søndag kveld i et vedtak i siste liten om en ny avtale for å unngå nedstengning av store deler av offentlig sektor fredag denne uken. Avtalen gjelder fram til 30. september, altså ut inneværende skatteår.

Representantenes hus og Senatet må godkjenne avtalen innen fredag. Deretter skal den til president Donald Trump for å signeres. Trump kan nekte å skrive under på avtalen. Han oppfordrer til å endre Kongressens avstemningsregler. I dag trengs det 60 stemmer i Senatet. Et slikt krav innebærer gjerne at kompromisser må inngås på tvers av partiene.

– Årsaken for den framforhandlede planen mellom Republikanerne og Demokratene er at vi trenger 60 stemmer i Senatet, noe vi ikke har. Vi må derfor enten velge inn flere republikanske senatorer neste år, eller endre reglene nå til 51 prosent, skriver presidenten på Twitter.

