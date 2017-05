Trump og Putin drøftet samarbeid mot terror i Syria

Trump og Putin drøftet tirsdag samarbeid i bekjempelsen av terror i Syria, opplyser Kreml ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass. Begge var enige om at krigen i Syria har pågått «altfor lenge».

Telefonsamtalen var svært vellykket, ifølge Det hvite hus.

De to presidentene skal også ha blitt enige om å prøve få til et møte i forbindelse med G20-møtet i Hamburg i juli. I tillegg snakket Trump og Putin om å få til et samarbeid om en diplomatisk prosess i Nord-Korea, opplyser Kreml.

Tirsdagens telefonsamtale er den første kjente samtalen mellom de to presidentene siden USAs omfattende bombeangrep på en syrisk flybase 13. april. I Moskva ble angrepet oppfattet som en provokasjon.

Trump og Russlands president har imidlertid snakket sammen på telefon to ganger tidligere etter at Trump ble innsatt som president, inkludert en prat etter terrorangrepet i St. Petersburg 4. april, som Trump fordømte.

Trump har nylig uttalt at forholdet mellom USA og Russland trolig er på sitt dårligste noensinne. Uttalelsen står i sterk kontrast til retorikken fra valgkampen hans, der Trump sa at han håpet at han og Putin ville samarbeide i kampen mot terrorisme.

Syria var også et av de viktigste temaene da USAs utenriksminister Rex Tillerson møtte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Moskva i april i år. Tillerson understreket da at forholdet mellom de to landene var preget av alvorlig mistillit.

De to utenriksministerne var da enige om at det er viktig å bedre dialogen mellom USA og Russland, spesielt når det gjelder uenighetene om Syria og hva som trengs for å få slutt på den seks år lange borgerkrigen.

