To av tre på fransk ytre venstre vil ikke stemme på Macron

Etter at Mélenchon ble slått ut i første valgomgang, har han nektet å støtte sentrumskandidaten Emmanuel Macron og høyrepopulisten Marine Le Pen, de to kandidatene som gikk videre til andre runde i valget.

Han har også nektet å oppfordre sine sju millioner velgere til å støtte Macron framfor Le Pen i den avgjørende runden søndag 7. mai.

Nå svarer flesteparten av Mélenchons velgere at de vil la være å stemme eller stemme blankt. Kun en tredel oppgir at de vil stemme på Macron. Å støtte Marine Le Pen var ikke et alternativ i spørreundersøkelsen der nær en kvart million av Mélenchons velgere deltok.

En meningsmåling gjort av Elabe for TV-stasjonen BFMTV og tidsskriftet L'Express gir Macron en oppslutning på 59 prosent mens Le Pen får 41 prosent.

Over halvparten av dem som sier de vil stemme på Macron, gjør det for å unngå Le Pen, ifølge den franske avisen Le Figaro.

Le Pen har tidligere oppfordret Mélenchons velgere til å stemme på henne for å hindre at Macron blir president.

De to kandidatene på hver sin ytterfløy frontet begge populistiske valgkamper rettet mot den såkalte globaliserte eliten i Frankrike.

Mélenchon kom på fjerdeplass i første runde av det franske presidentvalget med litt over 19 prosent av stemmene.

