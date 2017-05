Slutt på ID-kontroll mellom Danmark og Sverige 

Beslutningen vil bli kunngjort på en pressekonferanse i Stockholm tirsdag ettermiddag, ifølge Sveriges Radio.

Nyhetsbyrået TT melder at regjeringen går inn for å skjerpe ordningen med midlertidig grensekontroll slik at nesten alle reisende kontrolleres.

Samtidig avskaffes den separate ordningen med ID-kontroll. Den nåværende ID-kontrollen utløper 4. mai. Den ble innført i januar 2016 på grunn av den store asyltilstrømningen til Sverige. Høsten 2015 kom det tusenvis av flyktninger og migranter til Sverige hver eneste uke.

Kontrollregimet har vært dyrt for svenske myndigheter og til bry for pendlere på Øresundsbroen.

Senere tirsdag ettermiddag ventes EU-kommisjonen å komme med en oppdatering om den midlertidige grensekontrollen som ble innført i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike i kjølvannet av flyktningkrisen.

Denne er blitt forlenget flere ganger og løper til 11. mai.

