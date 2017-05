Seks religiøse forkynnere svartelistet i Danmark

På listen er flere kjente islamistiske religiøse ledere fra land som Saudi-Arabia og Syria. I tillegg er den omstridte amerikanske kristne pastoren Terry Jones ført opp.

Det danske utlendings- og integrasjonsdepartementet oppgir i en pressemelding tirsdag at årsaken er hensynet til offentlig orden. Innreiseforbudet varer i to år, hvorpå myndighetene vil vurdere om det skal forlenges.

Utlendings- og integrasjonsminister Inger Støjberg mener sanksjonslisten sender et tydelig signal til det hun kaller hatpredikanter.

– Regjeringen vil ikke akseptere at hatpredikanter kommer til Danmark for å forkynne hat mot det danske samfunn og for å indoktrinere andre til blant annet å begå vold mot kvinner og barn, spre ideer om et kalifat og i det hele tatt undergrave våre grunnleggende verdier, sier hun.

Ikke alle er like positive til innreiseforbudet.

– Jeg er med på at det kan være god grunn til ikke å gi en rekke av disse personene oppholdstillatelse. Men å si at folk som har holdninger vi ikke liker, ikke kan reise inn i landet, er uheldig, mener Jacob Mchangama, som er direktør i tenketanken Justitia.

