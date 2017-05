Sørkoreanere forvirret etter at Trump har begynt å rose Kim

Tidligere president George W. Bush omtalte i sin tid daværende Nord-Korea-leder Kim Jong-il som en «pygmé». Avstanden er stor til Trumps rosende omtale av den nåværende lederen Kim Jong-un i intervjuer de siste dagene.

Til TV-kanalen CBS sa Trump at Kim, som overtok ledervervet 28 år gammel, har klart å beholde makten til tross for forsøk «fra mange mennesker» på å frata ham makten.

– Så han er helt klart en ganske en glup fyr, sa Trump.

Mandag fortsatte Trump å rose Kim i et intervju med Bloomberg News:

– Dersom det ville vært hensiktsmessig for meg å møte ham, ville jeg helt klart gjøre det. Jeg ville være beæret over å få gjøre det, sa Trump.

Uttalelsene står i kontrast til USAs advarsler om et mulig militært angrep på Nord-Korea hvis ikke landet stanser sitt arbeid med å utvikle atomvåpen. Trump har flere ganger den siste tiden gjort det klart at han ikke vil utelukke muligheten for et angrep.

Forvirring i sør

Trumps uttalelser skaper nå forvirring i Sør-Korea, som i mange år har vært en viktig alliert av USA.

– Rugby-ballen Trump roser plutselig Kim Jong-un som en ganske glup fyr, var tittel på hovedsaken i mandagsutgaven av avisen Segye. «Rugby-ball» er et uttrykk som indikerer uforutsigbarhet.

På høytstående nivå i regjeringsapparatet i Seoul har flere uttrykt optimisme om at det kanskje nettopp er en slik uortodoks tilnærming som nå trengs, etter at man i flere tiår ikke har klart å stanse Nord-Koreas militære oppbygging på annet vis.

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap mener Trumps ros kan være en strategi for å kunne legge ytterligere press på Nord-Korea.

Rakettskjold

Forfatter, journalist og Asia-kommentator Bradley Martin skriver i Asia Times at regimet i nord har festet sine øyne på Seoul, ikke Washington.

– De tror de kan slå sørkoreanerne, kanskje til og med uten å bruke kjernefysiske våpen, dersom de klarer å manøvrere USA til å holde seg unna, skriver han.

Mandag var USAs omstridte rakettskjold THAAD ferdig installert i Sør-Korea. Dagen etter ba Kina om at rakettskjoldet må fjernes øyeblikkelig. Også i Sør-Korea er rakettskjoldet omstridt, og kritikere mener det bidrar til å trappe opp konflikten med Nord-Korea.

Tirsdag reagerte Nord-Korea sterkt på at USA bruker bombefly under militærøvelser i Sør-Korea. Regimet i nord mener USA trener på å slippe atombomber over Nord-Korea, melder nyhetsbyrået Reuters.

