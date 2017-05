Russisk opposisjonsleder fikk øyeskader etter overfall

Legene utelukker ikke at synet kan bedre seg, skrev han på Twitter tirsdag.

Ifølge Navalnyj leter politiet etter to menn som mistenkes for å ha overfalt ham. Det er andre gang på to måneder at Navalnyj har blitt overfalt og fått helt et grønt fargestoff i ansiktet. Det siste overfallet skjedde i Moskva sentrum.

I mars sto Navalnyj bak de største demonstrasjonene mot russiske myndigheter på flere år. Han ble pågrepet og fengslet, men løslatt etter 14 dager.

Navalnyj har sagt at han vil utfordre Vladimir Putin i neste års presidentvalg. Men korrupsjonskritikeren er selv dømt for korrupsjon, og den tidligere dommen kan gjøre at han hindres fra å stille opp som kandidat. Selv har han hevdet at tidligere rettsprosesser har vært politisk motivert.

