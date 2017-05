Nord-Korea: Setter fart på atomvåpenprogrammet 

Nord-Koreas FN-utsendinger spredte mandag en uttalelse fra landets utenriksdepartement som gjør det klart at Nord-Korea er rede til å svare på en hver handling fra USAs side. Som svar på USAs nye strategi i konflikten, der de ber om nye sanksjoner og «maksimalt press og innsats», vil Nord-Korea øke sin innsats med å sette fart på utviklingen av atomvåpen til «maksimum fart».

Nord-Korea sier at de siste militærøvelsene fra USA og Sør-Koreas side har brakt USAs «aggresjonshysteri» til sitt høyeste punkt så lang. De mener den koreanske halvøy er på grensen til kjernefysisk krig. Landet sier videre at hvis ikke USA setter strek for sin fiendtlige politikk og kjernefysiske trusler, vil Nord-Korea fortsette å øke sin kjernefysiske kapasitet i selvforsvar og forebygge med kjernefysiske angrep.

