Merkel møter Putin på hans landsted ved Svartehavet

Den tyske statsministeren møter tirsdag Putin på presidentens landsted i Sotsji ved Svartehavet. Samtalene vil blant annet dreie seg om konfliktene i Ukraina og Syria.

De to skal også forberede G20-møtet som holdes i Hamburg 7. til 8. juli. I forkant av toppmøtet har Merkel planlagt å møte alle lederne i de 20 landene.

Merkels reise til Russland ble planlagt etter at Putin ba om «full normalisering» av forholdet mellom de to landene under et møte med Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel i mars.

Men konflikten i Ukraina gjør fortsatt forholdet vanskelig, ifølge Merkels talsmann Steffen Seibert.

– Selvfølgelig er det to saker som tynger forholdet, sier Seibert og nevner Russlands annektering av den ukrainske Krim-halvøya og prorussiske separatisters «destabilisering» av situasjonen i Øst-Ukraina.

Tyskland er en sterk tilhenger av sanksjonene som er innført mot Russland som følge av konflikten i Ukraina, og forholdet mellom de to landene er blitt langt kjøligere siden krigen brøt ut i 2014.

I en telefonsamtale i april ble Merkel og Putin enige om å trappe opp innsatsen for å få partene til å overholde våpenhvilen som de to var med på å framforhandle i begynnelsen av 2015. Også Frankrikes president François Hollande og Ukrainas president Petro Porosjenko deltok i samtalen.

