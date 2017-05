Maduros nye grunnlovsplan provoserer i Venezuela

Foran tusenvis av tilhengere kunngjorde Maduro planene sine mens han holdt 1. mai-tale i Caracas. For å «hindre et fascist-kupp» som han hevder truer landet, skal han innkalle en «folkekongress» som skal skrive ny grunnlov. Noen timer senere kom nyheten om at han har signert en resolusjon om innkalling til folkekongress, med 500 personer fra arbeiderklasse og lokale myndigheter som skal skrive ny grunnlovstekst.

– Den nye enheten som skal skrive om grunnloven, vil være folkets kongress, ikke med utspring fra politiske partier, men som representant for folket, sier Maduro.

På denne måten vil han kunne gå utenom dagens nasjonalforsamling, der opposisjonen i dag har flertall. Han sier ikke noe om hvordan medlemmene av folkekongressen skal velges ut.

Ta til gatene

En samlet opposisjon kaller Maduros planer lureri og sier at han egentlig bare prøver å beholde makten og ta fra folk muligheten til å uttrykke hva de mener gjennom valg. Maduros presidentperiode utløper neste år, men han er under stort press om å skrive ut nyvalg allerede i år.

Opposisjonsleder Henrique Capriles skriver på Twitter at det er Maduro som prøver seg på statskupp og at han forverrer krisen i landet. Capriles oppfordrer folk til å komme seg ut i gatene og demonstrere.

– Dere må ikke adlyde denne galskapen, skriver han.

Formann i nasjonalforsamlingen, Julio Borges, mener Maduro prøver å innføre et «Cuba-aktig system».

Chávez

Maduros nye plan ser ut til å følge mønsteret til forgjenger Hugo Chávez, som i 1999 fikk representanter for befolkningen til å trekke opp linjene for det som er dagens grunnlov. Den teksten ble deretter godkjent med overveldende flertall i en folkeavstemning. Den nye grunnloven gjorde at Chávez kunne gjenvelges et ubegrenset antall ganger.

Opposisjonen i landet har nesten daglig i over en måned demonstrert med titusener av mennesker i gatene med krav om at Maduro må gå av. Minst 28 personer er blitt drept i sammenstøt de siste ukene.

Samtidig som Maduro holdt talen sin mandag i hovedstaden Caracas, møtte sikkerhetsstyrkene i landet demonstranter med tåregass og vannkanoner i samme by.

(©NTB)