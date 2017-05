Maduro tar til orde for ny grunnlov i Venezuela

Maduro kom med denne kunngjøringen foran tusenvis av tilhengere under en 1. mai-tale i Caracas.

Formålet er å «hindre et fascist-kupp» som truer landet, hevdet han i sin tale.

– Den nye enheten som skal skrive om grunnloven, vil være folkets kongress, ikke med utspring fra politiske partier, men som representant for folket, sa han i talen.

Opposisjonen utgjør i dag flertallet i dagens nasjonalforsamling. Maduros nye såkalte folkekongress skal kunne handle på egen hånd og gå utenom nasjonalforsamlingen.

Maduros nye plan ser ut til å følge mønsteret til forgjenger Hugo Chávez, som i 1999 fikk representanter for befolkningen til å trekke opp linjene for det som er dagens grunnlov. Den teksten ble deretter godkjent med overveldende flertall i en folkeavstemning. Den nye grunnloven gjorde at Chávez kunne gjenvelges et ubegrenset antall ganger.

Opposisjonen i landet har nesten daglig i flere uker demonstrert med titusener av mennesker i gatene med krav om at Maduro må gå av. Minst 28 personer er blitt drept i sammenstøt de siste ukene.

