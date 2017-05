Le Pen brukte Fillon-tale i sin egen 1. mai-tale

I sin 1. mai-tale i Paris-forstaden Villepinte brukte hun tre avsnitt fra en patriotisk tale som Fillon hadde holdt 15. april. Men Le Pen nevnte ikke at hun hadde sitert motstanderens tale. Det har nå ført til kritikk mot henne i franske medier, blant annet Le Monde.

Le Pens valgkampleder David Rachline sier til den venstreorienterte avisen Liberation at sitatbruken var en bevisst handling og en hyllest til Fillon «fra en kandidat som ønsker å samle folk og vise at hun ikke er sekterisk».

Det var YouTube-kanalen RidiculeTV som først bemerket likhetene mellom Le Pen og Fillons taler. Kanalen publiserte et 97 sekunder langt videoklipp der de to kandidatene sier det samme, ord for ord.

Men i et annet sitat hun tok fra Fillon, føyde hun til noen endringer, som i følgende sitat der Fillon sa:

– Og så er det grensen langs Rhinen, den mest åpne, farligste og også mest lovende – denne germanske verden som vi så mange ganger har vært i konflikt med, og som vi kommer til å samarbeide med på mange måter.

– Og så er det grensen langs Rhinen, den mest åpne, farligste og også mest lovende – denne germanske verden som vi kommer til å samarbeide med på mange måter, så lenge vi beholder status som allierte og ikke som bundet til hverandre, sa Le Pen.

