Cazeneuve mener Le Pen-seier vil være slutten for EU

– Et EU som er svekket av brexit, kommer ikke til å overleve sjokket av en åpent eurofobisk regjering som kommer til makten i Frankrike, skriver Cazeneuve i et innlegg i den venstreorienterte avisen Liberation.

Sosialisten henvender seg i samme innlegg til den utslåtte venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon. Melenchon har nektet å oppfordre sine sju millioner velgere fra første presidentrunde til å støtte den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron mot Le Pen i den avgjørende runden søndag.

– Til Jean-Luc Melenchon og de som følger ham, ønsker jeg å si at det ikke er for sent, skriver Cazeneuve.

