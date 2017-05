Bedrifter i USA sliter med å få tak i sesongarbeidere

Restauranteiere er blant dem som rapporterer problemer med å finne arbeidere. Bedrifter som trenger tilbyr gartnertjenester i sommersesongen, oppgir å ha måttet takke nei til oppdrag av samme grunn.

Det er de såkalte H-2B-visumene det er strammet inn på, midlertidige arbeidsvisum for jobber utenom jordbruk. USA har et tak på 66.000 slike visum per skatteår, men Kongressen har tidligere gjort unntak for arbeidere som pleier å komme tilbake hvert år, slik at det reelle tallet har vært mye høyere. I 2017 er det imidlertid ikke gjort slike unntak.

Mandag ble det klart at det skal gjøres unntak, slik at til sammen 130.000 H-2B-visum kan godkjennes, men det vil ta flere uker før det kan skje. For å kunne benytte utenlandske arbeidere på H-2B-visum må en arbeidsgiver først ha avertert etter jobben i USA og ikke funnet amerikansk arbeidskraft.

Mange steder baserer seg på utenlandske arbeidere til oppvaskhjelp, vasking og servering i turistsesongen. Et av stedene som baserer seg på sesongarbeidere på H-2B-visum, er president Donald Trumps feriested Mar-a-Lago i Florida.

