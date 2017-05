1,4 millioner akutt underernærte barn i Somalia

275.000 av disse barna kategoriseres som livstruende tilfeller.

Siden begynnelsen av året har antall akutt underernærte barn økt med 50 prosent, ifølge UNICEFs tall som ble lagt fram tirsdag.

– Kombinasjonen av tørke, sykdom og flukt er dødelig for barn, og vi trenger å gjøre betydelig mer, og raskere, for å redde liv. UNICEF og våre partnere har behandlet 56.000 livstruende underernærte barn så langt i år. Det er nesten en dobling i forhold til samme tid i 2016, sier Steven Lauwerier som er landdirektør for UNICEF i Somalia.

Siden november har 615.000 mennesker, flesteparten barn og kvinner, blitt drevet på flukt på grunn av tørke.

Samtidig har nå regntiden startet. Dermed vil det oppstå utbrudd av kolera og økning i antall malariatilfeller, påpeker UNICEF.

– Regntiden har så vidt begynt. Men selv om den gir sårt trengt avlastning i deler av landet, er det en farlig tid for barn som allerede er svekket. Disse barna er ekstra utsatt for sykdom og epidemier. Vi har allerede sett en økning i antall malaria- og koleratilfeller, sier Lauwerier.

