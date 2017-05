Øyenvitner sår tvil om USA-påstand om at IS har skylden for sivile tap i Mosul 

Angrepet den 17. mars er det blodigste så langt under offensiven mot IS i Vest-Mosul. Over 100 mennesker befant seg i bygningen da den ble bombet av amerikanske fly.

Amerikanske tjenestemenn har hevdet at det høye dødstallet skyldtes at IS tvang folk inn i bygningen og minela den for så å utplassere IS-krigere på taket for å lokke fram et angrep.

Det amerikanske nyhetsbyrået AP har imidlertid snakket med sju øyenvitner og overlevende som alle avviser disse opplysningene. De sier familiene søkte tilflukt i bygningen fordi de trodde den var trygg. De så ingen tegn til at det ble utplassert eksplosiver, eller at IS-krigere skjøt fra taket, slik amerikanerne har hevdet.

Den amerikanske sentralkommandoen vil ikke kommentere opplysningene før deres egen gransking er sluttført.

(©NTB)