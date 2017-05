Trump villig til å møte Kim Jong-un

– Dersom det er hensiktsmessig for meg å møte ham, så vil jeg absolutt gjøre det, sier Trump i et intervju med Bloomberg News mandag.

– Så lenge det er under de rette omstendigheter, så vil jeg det, legger han til.

Trump-administrasjonen har tidligere sagt at de ønsker å få til en dialog med regimet i Nord-Korea for å få en løsning på den betente situasjonen mellom de to landene. Samtidig har Trump sagt at han ikke vil nøle med å gå til militært angrep på Nord-Korea dersom ikke landet slutter å true USA.

Regimet i Pyongyang har den siste tiden gjennomført en rekke rakettester og kommet med trusler mot både USA og Sør-Korea.

