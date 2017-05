Mann skjøt mot bursdagsselskap i San Diego – kvinne drept

En kvinne døde av skuddskadene, mens seks ble såret, flere av dem kritisk.

Seks av ofrene var afroamerikanere, fire kvinner og to menn, mens den sjuende, en mann, hadde latinamerikansk bakgrunn.

Den mistenkte gjerningsmannen, en hvit 49-åring, ble skutt og drept av politiet, som ankom stedet med helikopter, opplyser politisjef Shelley Zimmermann. Motivet for ugjerningen er ikke kjent.

Svømmebassenget lå i et leilighetskompleks, og politiet antar at gjerningsmannen selv bodde der.

En av beboerne, Rikky Galiendes (27), hørte skyting ved 18-tiden søndag lokal tid, og gikk for å se ut av vinduet. Fra leiligheten sin i sjette etasje så han en mann som blødde og løp i nærheten av bassenget nedenfor. Han ropte for å høre om mannen trengte hjelp, men i samme øyeblikk tok en romkamerat tak i ham og fikk ham ned.

– Da vi så over balkongen, satt han bare der med et skytevåpen på fanget. Han var rolig. Han skjøt mot mennesker som hadde det bra og som festet, sier Galiendes, som studerer kommunikasjon ved University of California San Diego.

Flere av ofrene lå på operasjonsbordet søndag kveld

En mann som brakk armen idet han forsøkte å flykte, er også sendt til sykehus.

– Det som skjedde her i dag, er virkelig en forferdelig voldshandling, sier San Diegos ordfører Kevin Faulconer.

– Hele byen vår, alle våre tanker og bønner, går til ofrene og deres familier i dag, føyer han til.

