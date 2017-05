Macron mintes drept marokkaner 1. mai

Markeringen fant sted på ei bru i Paris, der Macron omfavnet sønnen til den drepte marokkaneren. Said Bourram var ni år da faren ble drept.

Drapet skjedde da høyreekstremister brøt ut av et demonstrasjonstog i regi av det høyrenasjonalistiske partiet Nasjonal front og dyttet 29-år gamle Brahim Bourram ut i elven Seinen.

– Faren min ble angrepet fordi han var utlending, en araber. Det er derfor jeg kjemper mot rasisme, sa Said Bourram, som er Macron-tilhenger, under markeringen.

Partiets daværende leder Jean-Marie Le Pen tok avstand fra drapet, som utløste sjokk og raseri over hele Frankrike.

Nå er Marine Le Pen, Jean-Maries datter, Macrons motstander under presidentvalget om en knapp uke, og Macron har under valgkampen forsøkt å minne velgerne på Nasjonal fronts mer høyreekstreme røtter.

1. mai-togene i Frankrike var i stor grad preget av bekymring for arbeidsløsheten. Både Macron og Le Pen deltok i demonstrasjonstog på ulike hold.

Mange på venstresiden mener at det beste nå er å stemme på Macron til tross for at han er en liberal EU-tilhenger som støtter global frihandel.

I fagbevegelsen er det samtidig stor frykt for at han vil bidra til å svekke fransk arbeidsmiljølov.

(©NTB)