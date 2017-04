Kongressledere enige om pengepakke 

Sist fredag vedtok kongressen i siste liten en midlertidig budsjettavtale for å unngå at store deler av offentlig sektor stenges ved midnatt samme dag. Den republikanerkontrollerte Kongressen fikk da én ukes pusterom for å vedta en endelig budsjettavtale som skal løpe fram til 30. september. Nå skal den endelige avtalen være klar.

Ifølge kilder inkluderer avtalen økte overføringer til forsvar og grensesikkerhet. Den inkluderer også 2 milliarder dollar ekstra til nasjonale helseinstitusjoner.

Representantenes hus og senatet må godkjenne avtalen innen fredag. Deretter skal den til president Donald Trump for å signeres.

Tidligere år har offentlig sektor i USA i perioder vært nødt til å stenge fordi Kongressen ikke har klart å bli enige om prioriteringene i de økonomiske bevilgningene.

