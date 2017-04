Israel: 300 innsatte palestinere avslutter sultestreik

Palestinske innsatte innledet sultestreik 17. april i protest mot dårlige soningsforhold og har kun inntatt vann og salt de siste to ukene. Ifølge israelske myndigheter dreier det seg om 1.200 innsatte, mens palestinske myndigheter sier det er 1.500 sultestreikende.

Uenighet

Sikkerhetsminister Gilad Erdan hevder søndag at 300 av palestinerne har gitt opp sultestreiken uten å ha fått gjennomslag for noen av kravene sine. Israel har hele tiden sagt at det ikke kom på tale å forhandle med sultestreikende fanger. Erdan sier 920 fanger fremdeles nekter å ta til seg fast føde, og at det planlegges å sette opp 400 helseenheter i fengslene for å unngå at sultestreikende fanger må overføres til sivile sykehus.

Den palestinske versjonen er at fengselsvesenet i Israel har flyttet et antall fanger til et fengsel nord i Israel for å forhandle med dem, men at de fremdeles sultestreiker. Ifølge Qadura Fares, sjefen for De palestinske fangenes klubb, skal Israel være innstilt på å forhandle med alle fangene, unntatt Marwan Barghouti, den populære Fatah-lederen som tok initiativet til sultestreiken.

Umenneskelig

Barghouti soner fem livstidsdommer. Han har uttalt at palestinere i israelsk fangenskap utsettes for tortur og umenneskelig og nedverdigende behandling, og at de nektes skikkelig legetilsyn. Barghouti er for øvrig blitt satt i isolasjon.

De sultestreikende fangene krever blant annet bedre legetilsyn og tilgang til telefon.

Det sitter for tiden 6.500 palestinere i israelsk fangenskap, 300 av dem mindreårige og 13 av dem representanter i palestinernes lovgivende forsamling (PLC). Rundt 500 palestinere holdes i såkalt administrativ forvaring og har aldri fått sine saker prøvd for en domstol.

