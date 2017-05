Hamas vil ikke lenger kreve at Israel skal utslettes

Hamas-leder Khaled Meshaal, som bor i eksil i Qatar, skulle legge fram nytt politisk program klokken 18 under en pressekonferanse ved et femstjerners hotell i Doha, men hotellet trakk tillatelsen.

Meshaal har derfor måttet flytte arrangementet til et annet hotell. Framleggelsen skal skje klokken 19.45 norsk tid.

Det nye programmet skal ikke erstatte gruppens omstridte charter fra 1987 der Hamas tar til orde for å ødelegge Israel, men føyes til som et tillegg. Både AP og Reuters melder at Hamas ikke lenger kommer til å stille direkte krav om at staten Israel må utslettes.

Anonyme Hamas-talspersoner opplyser at gruppen godtar Israels eksistens på deler av det som omtales som historisk Palestina. Men kampen for å «frigjøre» hele landområdet mellom Middelhavet og Jordan-elva, inkludert dagens Israel, skal fortsette, uttaler de.

Det fem sider lange dokumentet bruker et mer moderat språk i håp om å hjelpe Hamas ut av internasjonal isolasjon. Bevegelsen er av flere vestlige land listeført som terrorgruppe.

Ifølge de to nyhetsbyråene kommer Hamas også til å distansere seg fra Det muslimske brorskapet. I stedet skal nå Hamas definere seg som en nasjonal frigjøringsgruppe, heter det.

Hamas har makten på Gazastripen, mens Vestbredden kontrolleres av deres meningsmotstandere Fatah.

