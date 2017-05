En femte person pågrepet for barnebortføring på Kypros

Mannen er 44 år gammel kypriotisk statsborger fra byen Limassol, melder Reporter online, ifølge VG. Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling mandag, skriver In-cyprus.com.

Jenta har norsk far og gresk-kypriotisk mor og ble bortført av to maskerte menn rett ved jentas barnehage torsdag. Jenta fylte fire år i helgen.

Kypriotisk politi har sendt ut en internasjonal arrestordre på jentas far, som kort tid etter bortføringen meldte via sin norske advokat at datteren var sammen med ham. Det er mistanke om at han har tatt seg til den tyrkisk-kypriotiske delen av øya.

De fire andre pågrepne mennene, tre greskkyprioter og en syrer, ble fredag varetektsfengslet i tre dager. Det er ventet at politiet vil be om forlenget varetektsfengsling når den nåværende utløper mandag.

(©NTB)