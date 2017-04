Uvær og tornadoer tok sju liv i USA

Minst tre tornadoer rammet den østlige delen av Texas lørdag. Her er minst fem mennesker døde, og over 50 skadd, ifølge lokale medier.

I Missouri er en eldre kvinne funnet død etter at bilen hennes ble tatt av flomvann. Politiet i Arkansas opplyser at en kvinne omkom lørdag da et tre traff boligen hennes.

