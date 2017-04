Uvær og tornadoer tok minst ni liv i USA

Tornadoer rammet flere småbyer i den østlige delen av Texas lørdag, og fire mennesker omkom.

Tre mennesker døde som følge av flom og vind i Arkansas, og ifølge lokale myndigheter er to barn savnet. Redningsmannskaper nordvest i Arkansas lette søndag etter en 18 måneder gammel jente og en fire år gammel gutt som satt i en bil som ble tatt av flomvannet over en bro. En 10 år gammel jente druknet også i flommen i Arkansas.

I Missouri er en eldre kvinne funnet død etter at bilen hennes ble tatt av flomvann, mens en eldre kvinne døde da et tre falt over huset hennes.

