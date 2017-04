Trump tror på Kinas hjelp mot Nord-Korea

I et tv-intervju i CBS' program «Face the Nation» sendt søndag snakker Trump om det anstrengte forholdet til Nord-Korea. Samtidig kommer han med en sjeldent rosende bemerkning om den nordkoreanske lederen Kim Jong-un.

Trump mener Jong-un må være rimelig smart siden han har greid å holde på makten etter sin fars død.

– Han har uten tvil hatt å gjøre med noen tøffe personer, særlig generalene. I meget ung alder var han i stand til å holde fast på makten, sier Trump.

Kim Jong-un var bare 27 år gammel da han overtok etter sin fars død i 2011.

Viktigere enn handel

I det samme intervjuet virker den amerikanske presidenten å være villig til å lempe på de tidligere proklamerte handelskravene til Kina for å få hjelp i forbindelse med den økte spenningen rundt Pyongyangs atomvåpen- og rakettprogram.

– Nord-Korea er kanskje viktigere enn handel. Handel er veldig viktig, sier han, men lar et spørsmål henge i lufta om ikke omfattende krigføring der potensielt millioner av mennesker dør, er viktigere.

Trump fortsetter: – Om Kina kan hjelpe oss med Nord-Korea og løse det problemet, da er det verdt å inngå en avtale som ikke er så bra for USA, ikke sant?

Press fra Kina

Donald Trump tror Kinas president Xi Jinping vil legge press på Nord-Korea.

– Hvis Nord-Korea utfører en kjernefysisk test, blir jeg ikke glad, sier den amerikanske presidenten.

– Og jeg kan fortelle dere at jeg tror ikke Kinas president, som er en høyt respektert mann, vil bli glad heller.

På spørsmål om uttrykket at han «ikke blir glad» er et signal om et militært angrep fra USA, svarer Trump:

– Jeg vet ikke. Jeg mener, vi får se.

Nord-Korea testet lørdag en langtrekkende rakett. Testen ser ikke ut til å ha vært vellykket, og raketten eksploderte trolig etter noen minutter. Trump har tvitret at testen strider med ønskene til Kina, som grenser til Nord-Korea. USA har lenge forsøkt å få Kina til å gjøre mer for å presse Nord-Korea til å slutte med sine tester av raketter og atomvåpen.

Hvis ikke presset fungerer, har Trump holdt muligheten åpen for et militært angrep på Nord-Korea.

Militærøvelse

USA og Sør-Korea gjennomførte søndag som planlagt en massiv militærøvelse i området. Totalt deltar rundt 30.000 soldater i øvelsen, som også det amerikanske hangarskipet Carl Vinson er en del av.

Pyongyang har truet med å angripe hangarskipet, og gjennom statlige medier truet regimet søndag også å angripe en atomdrevet amerikansk ubåt som er sendt til området.

(©NTB)