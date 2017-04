Trump tror Kina legger press på Nord-Korea

– Hvis Nord-Korea utfører en kjernefysisk test blir jeg ikke glad, sier den amerikanske presidenten i et tv-intervju i CBS' program «Face the Nation».

Og han fortsetter:

– Og jeg kan fortelle dere at jeg tror ikke Kinas president, som er en høyt respektert mann, vil bli glad heller.

På spørsmål om uttrykket at han «ikke blir glad» er et signal om et militært angrep fra USA, svarer Trump:

– Jeg vet ikke. Jeg mener, vi får se.

Nord-Korea testet lørdag en langtrekkende rakett. Testen ser ikke ut til å ha vært vellykket, og raketten eksploderte trolig etter noen minutter. Trump har tvitret at testen strider med ønskene til Kina, som grenser til Nord-Korea. USA har lenge forsøkt å få Kina til å gjøre mer for å presse Nord-Korea til å slutte med sine tester av raketter og atomvåpen.

Hvis ikke presset fungerer, har Trump holdt muligheten åpen for et militært angrep på Nord-Korea.

