Pressefriheten hyllet under pressemiddagen som Trump boikottet

Trump varslet for lenge siden at han ikke hadde noen planer om å komme til middagen sammen med mediene som han har kalt «falske», «uærlige» og «folkets fiender».

Middagen måtte dermed gjennomføres uten USAs president til stede for første gang siden 1981. Heller ikke mange andre kjendiser prioriterte arrangementet.

I stedet var det Watergate-reporterne Bob Woodward og Carl Bernstein som ble middagens største stjerner. De bidro til å felle president Richard Nixon på 1970-tallet.

– Ikke falske nyheter

I en tale under middagen erkjente Woodward at mediene – på samme måte som politikere og presidenter – av og til gjør feil. Når det skjer, må feilene innrømmes, understreket han.

Likevel mener han mediene stort sett handler i god tro når de forsøker å komme så nær sannheten som mulig.

– Herr president: Mediene er ikke «falske nyheter», sa Woodward.

Tradisjonelt har pressemiddagens høydepunkt vært en tale holdt av USAs president. Den har pleid å være preget av humor og snert rettet både mot pressen, politiske motstandere og ikke minst presidenten selv.

I år var det komikeren Hasan Minhaj fra TV-programmet The Daily Show som hadde det humoristiske hovedansvaret. Han rettet flere spark mot Trump og hans påståtte forbindelser til Russland.

– Vårt lands leder er ikke her. Og det er fordi han bor i Moskva. Det er en veldig lang flytur, sa Minhaj under middagen i Washington lørdag kveld lokal tid.

Trump holdt folkemøte

Mens middagen pågikk i den amerikanske hovedstaden, var Trump i gang med sitt folkemøte i Harrisburg i Pennsylvania, hvor han feiret sine hundre første dager som president.

Det lot ikke til å angre på at han hadde takket nei til middagsinvitasjonen.

– Jeg kunne ikke vært lykkeligere for å være over hundre miles unna sumpen i Washington. Og for å tilbringe kvelden sammen med dere og et mye, mye større publikum og mye bedre folk, sa presidenten.

Forrige gang pressemiddagen ble servert uten presidenten til stede, var i 1981, da Ronald Reagan lå på sykehus etter å ha blitt skutt og såret i et attentat.

Omtrent samtidig med årets middag ble den alternative «Ikke presselosjens årsmiddag» arrangert. Her deltok blant annet skuespilleren Will Ferrell og en rekke andre kjendiser. Også her ble det mye vitsing med USAs ferske president.

