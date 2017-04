Merkel ber Saudi-Arabia stoppe Jemen-bombing

Merkel møtte blant andre kong Salman bin Abdulaziz bin Saud under et dagsbesøk i den saudiarabiske kystbyen Jeddah. Besøket er et ledd i en diplomatisk runde før G20-møtet Merkel skal være vertskap for i juli.

– Vi tror ikke det finnes en militær løsning på denne konflikten, uttalte Merkel, og uttrykte sin støtte til de FN-ledede forsøkene på å finne diplomatiske løsninger på konflikten i Jemen.

De regjeringsvennlige styrkene i Jemen har i to år fått luftstøtte fra den saudiledede koalisjonen i krigen mot de lokale Houthi-opprørerne.

Saudi-Arabia har fått krass internasjonal kritikk for vilkårlig bombing av sivile i Jemen, noe som i desember fikk USA til å stanse leveransene av visse våpen til landet.

(©NTB)