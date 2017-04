Leder for narkokartell drept i Colombia

John Freddy Rivera – også kjent som Zorro, eller Reven på norsk – ble drept i en politioperasjon i et område som tidligere ble kontrollert av FARC-geriljaen, tvitrer president Juan Manuel Santos lørdag.

– Jeg gratulerer politiet med å ha nøytralisert Zorro, skriver presidenten og legger til at kartelltoppen var ettersøkt internasjonalt for bortføring, utpressing og å tvangsfordrive folk. Ifølge Santos ble Rivera drept i den sørlige regionen Narino nær grensen til Ecuador.

Zorro leder Gulf-klanen, som for tiden regnes som det mektigste narkokartellet i Colombia. Etter at FARC-geriljaen inngikk en fredsavtale med regjeringen, antas det at kartellet kjemper mot geriljagruppen ELN om kontroll over Stillehavskysten. Mye av kokainen som smugles ut av Colombia, går gjennom området.

I et annet tilbakeslag for Gulf-klanen ble 15 personer – 12 voksne og 3 barn – pågrepet i byen Docordo nordvest i Colombia, opplyser den nasjonale påtalemyndigheten.

