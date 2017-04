Hacker hevder å ha spredd stjålet TV-serie

Hackeren, som kaller seg The Dark Overlord, har via Twitter delt en lenke til fildelingsnettstedet The Pirate Bay. Der har hackeren lagt ut de ti første episodene av kommende sesong.

Sesongen skal etter planen sendes på strømmetjenesten Netflix fra 9. juni.

Kan tape mange millioner

For selskapet kan hackingen bety at de går glipp av nye abonnenter dersom noen nå velger å laste ned serien på ulovlig vis. Netflix skal ha regnet med at den nye sesongen ville bidra til å skaffe 3,2 millioner nye kunder mellom nå og juni. De siste årene har veksten i april til juni ligget på rundt 1,8 millioner. Færre abonnenter kan igjen gå utover aksjekursen.

En talskvinne for selskapet ønsket lørdag ikke å uttale seg om den påståtte delingen av de stjålne episodene.

Netflix har tidligere opplyst at en underleverandør som jobber med flere større TV-studioer har vært utsatt for et datainnbrudd. Underleverandøren sier saken etterforskes av det føderale politiet FBI og andre myndigheter.

Utpressing

Før episodene ble lagt ut på The Pirate Bay, hadde hackeren forsøkt å presse Netflix for penger ved å kreve betaling for å la være å offentliggjøre det stjålne materialet.

– Det behøvde ikke å ha endt på denne måten, Netflix. Dere kommer til å tape mye mer penger på dette nå, sammenlignet med vårt beskjedne tilbud, skriver hackeren. The Dark Overlord hevder også å sitte på materiale fra andre kanaler som ABC, Fox og National Geographic. Også disse kan bli gjort tilgjengelig for offentligheten dersom kanalen ikke betaler de «beskjedne» løsepengene.

