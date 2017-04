Erdogan provosert over kurdisk milits med USA-flagg 

USA flyttet soldater og pansrede kjøretøy gjennom en rekke syriske byer og landsbyer i helgen. Maktdemonstrasjonen tolkes som et forsøk på å unngå at tyrkiske og kurdiske styrker angriper hverandre.

Kurdiske tjenestemenn beskriver den amerikanske styrkeforflyttingen som en buffer mellom dem og Tyrkia.

– Dessverre er vi veldig bedrøvet over å se det amerikanske flagget sammen med terrororganisasjonen YPG i en kolonne, sier Erdogan med henvisning til den syriske kurdermilitsen, som har tette bånd til PKK-geriljaen.

Stødig framgang

USA har i lengre tid gitt luftstøtte og annen hjelp til de kurdiske styrkene som kriger mot IS.

I Syria samarbeider USA med opprørsalliansen SDF, som domineres av den syriske kurdermilitsen YPG. USA regner SDF som den mest effektive bakkestyrken mot IS.

Militsen har vist stødig framgang i kampen mot ekstremistgruppa. Senest søndag meldes det at SDF erobret seks bydeler i den IS-kontrollerte byen Tabqa, som regnes som avgjørende i offensiven for å gjenerobre IS-bastionen Raqqa lenger øst.

Men USAs samarbeid med kurderne har komplisert forholdet til NATO-allierte Tyrkia, som anser YPG som en terrorgruppe på lik linje med PKK, det kurdiske arbeiderpartiet som i over 30 år har ført en væpnet kamp mot den tyrkiske staten.

Patruljerer sammen

Bilder fra det nordlige Syria de siste dagene viser amerikanske soldater som patruljerer sammen med kurdisk milits med YPG-flagg.

Senest forrige uke bombet tyrkiske kampfly YPG og drepte 20 krigere og medieaktivister.

– Vi kommer til å bli tvunget til å fortsette våre offensiver, sier Erdogan.

– Vi kommer ikke til å oppgi noen dato eller tidspunkt for når vi kommer. Men de skal vite at det tyrkiske militæret kan komme, sier den tyrkiske presidenten.

Erdogan krever igjen at USA stanser sin støtte til kurderne og sier han vil ta opp saken når han møter USAs president Donald Trump i Washington 16. mai.

Møter Trump

De kurdiske styrkene rykket søndag fram i den viktige IS-kontrollerte byen Tabqa, som ligger rundt fem mil vest for IS-bastionen Raqqa.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) opplyser at SDF nå kontrollerer mer enn halvparten av byen. Det meldes om harde sammenstøt mellom IS og SDF, som får luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonens kampfly.

I slutten av mars ble SDF-styrker fløyet inn sammen med artilleri og amerikanske spesialsoldater bak IS' frontlinje. Det ble et vendepunktet i offensiven mot Tabqa og understreket samtidig det nære forholdet mellom Washington og SDF.

Tabqa ligger ved en strategisk viktig demning, som fortsatt er kontrollert av IS, og har en befolkning på anslagsvis 85.000 mennesker. IS' de facto hovedstad Raqqa ligger under fem mil lenger øst.

