36 yazidier slapp fri fra IS i Irak

Det er både menn, kvinner og barn blant de 36 overlevende, opplyser FNs nødhjelpskontor søndag.

Det er uklart om de 36 rømte selv eller ble sluppet fri. FN er tilbakeholden med informasjon i frykt for at det vil hindre at flere yazidier slipper fri i framtida. De overlevende ankom Dohuk i irakiske Kurdistan før helgen og er nå innkvartert i behandlingssentre etablert av FNs befolkningsfond.

Der blir de gjenforent med familiemedlemmer og får tilbud om blant annet klær og helsehjelp, inkludert psykolog, opplyser FN.

IS drepte eller tok til fange flere tusen yazidier etter å ha erobret småbyen Sinjar i Nord-Irak i 2014.

– Det disse kvinnene og jentene har gjennomgått, er umulig å forestille seg, sier Lisa Grande, FNs humanitære koordinator for Irak, til BBC.

IS skal ha bortført opptil 3.000 jenter og kvinner fra yazidi-minoriteten, enten for å utnytte dem som sexslaver eller for å selge dem videre. Anslagsvis 1.500 av dem holdes fortsatt fanget, ifølge FN.

