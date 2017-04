Ytterligere 4.000 offentlig ansatte sparket i Tyrkia

Oppsigelsene ble kunngjort gjennom et dekret publisert av statlige medier lørdag. Totalt 3.974 tjenestemenn avskjediges. Blant dem jobber over 1.000 personer for justisdepartementet og ytterligere 1.000 i hæren, heter det i dekretet, som navngir alle som er oppsagt.

Flere enn 100.000 mennesker i Tyrkia er blitt suspendert eller har fått sparken i kjølvannet av kuppforsøket i juli i fjor. I tillegg sitter mange tusen varetektsfengslet og venter på rettssak.

(©NTB)