Tyrkia blokkerer Wikipedia 

Tyrkias kommunikasjonsmyndighet BTK opplyser lørdag at de har lagt ned det de kaller et forbud mot Wikipedia.org, men oppgir ingen klar årsak.

Tyrkiske statlige medier melder at nettleksikonet ble blokkert fordi Wikipedia ikke har fjernet innhold som angivelig fremmer terror og anklager Tyrkia for samarbeid med ulike terrorgrupper.

Nettleksikonet er blant verdens mest populære nettsider. Wikipedia-grunnlegger Jimmy Wales erklærer støtte til det tyrkiske folk i en Twitter-melding lørdag.

– Tilgang på informasjon er en grunnleggende menneskerettighet. Tyrkias folk – jeg kommer alltid til å støtte dere og kjempe for denne retten, tvitrer Wales.

Sensur

Tyrkiske myndigheter blokkerer fra før tilgangen til flere titusen nettsteder. Tidlig lørdag morgen oppdaget brukere i Tyrkia opplevde at de ikke fikk tilgang til noen av de forskjellige språkutgavene av Wikipedia. Ifølge aktivistgruppa Turkey Blocks, som følger internettrestriksjonene i landet, skjedde det etter en administrativ ordre fra tyrkiske myndigheter.

– Mangel på tilgang er i tråd med internettfiltrene som brukes for å sensurerer innhold i landet, uttaler Turkey Blocks.

Kontaktet Wikipedia

Det statsdrevne nyhetsbyrået Anadolu melder at Wikipedia forbys fordi nettstedet ikke tok bort innhold som angivelig fremstiller Tyrkia «på samme nivå som, og i samarbeid med» terrorgrupper. Nyhetsbyrået siterer kommunikasjonsdepartementet, som sier at de har forsøkt å få Wikipedia til å fjerne det aktuelle innholdet uten hell.

Tidligere har tyrkiske myndigheter i perioder innført restriksjoner for bruk av YouTube, Twitter og andre sosiale medier.

Myndighetene har ikke gitt noen indikasjoner på når det såkalte Wikipedia-forbudet eventuelt kan oppheves. En formell rettskjennelse er ventet å foreligge innen de kommende dagene.

Titalls journalister sitter bak lås og slå i Tyrkia, og en lang rekke medier er blitt stengt i landet siden et mislykket militærkupp i fjor sommer.

Myndighetene har også styrket tiltak som har som formål å hindre muligheten for å bruke VPN, som er et verktøy som hyppig brukes for å omgå slike hindringer, samt å beskytte personvernet.

