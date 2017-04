Tusk mener skilsmisseoppgjøret må komme først 

– Vi ønsker alle et nært og sterkt forhold til Storbritannia i framtida. Det er det ingen som setter spørsmålstegn ved. Men før vi diskuterer framtida, må vi rydde opp i fortida. Det vil vi gjøre på en måte som er genuint omsorgsfull, men også fast, sa Tusk foran lørdagens ekstraordinære EU-toppmøte om de kommende brexitforhandlingene.

På toppmøtet skal stats- og regjeringssjefene i de 27 landene som blir værende i EU, vedta et sett med retningslinjer for samtalene. Et sentralt krav er at det må gjøres vesentlige framskritt i forhandlingene om selve skilsmisseoppgjøret før det kan bli aktuelt å forhandle om hvordan en framtidig handelsavtale kan se ut.

Ifølge Tusk har det vært forbausende stor enighet mellom de 27 gjenværende landene.

– Jeg vet at det er noe unikt, men jeg er trygg på at det ikke vil endre seg, sa Tusk.

