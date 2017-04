Tsunamivarsel opphevet etter kraftig jordskjelv på Filippinene

Skjelvet fant sted på 41 kilometers dybde i regionen Mindanao klokka 22.23, opplyser PTWC, tsunamivarslingssenteret for Stillehavet. Mindanao er Filippinenes nest største øy og ligger mer enn 700 kilometer fra hovedstaden Manila.

– Vi forventer ikke store ødeleggelser etter hendelsen, sier direktør Renato Solidum for det filippinske instituttet for vulkanologi og seismologi.

PTWC målte jordskjelvet til 7,2 på Richters skala. Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS målte styrken på skjelvet til 6,8 og sier det fant sted 189 kilometer sørvest for Davao, som ligger på øya Mindanao.

I første omgang ble det meldt om fare for kraftige bølger i en avstand fra 300 kilometer fra skjelvets episenter, men både amerikanske og filippinske myndigheter melder få timer senere at faren er over.

