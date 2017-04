Paven talte om toleranse og nestekjærlighet i Kairo

Med besøket viser den katolske kirkens overhode støtte til den utsatte minoriteten av koptiske kristne, som har vært rammet av flere terrorangrep, de siste så sent som i påsken. Men han har også brukt anledningen til å fremme dialog mellom muslimer og kristne.

– Sann tro anfører oss til å beskytte andres rettigheter med samme iver og entusiasme som vi forsvarer våre egne, sa pave Frans.

Den eneste form for ekstremisme en troende kan slutte seg til, er nestekjærlighet, framholdt han.

Nestekjærlighet og toleranse var viktige temaer i prekenen for de om lag 15.000 som hadde møtt fram på et stadion tilhørende den egyptiske hæren i utkanten av Kairo. Messen ble holdt på latin, italiensk og arabisk. Politifolk, både med og uten uniform, og helikoptre sørget for sikkerheten under arrangementet.

Paven har droppet pansret kjøretøy under sitt besøk i byen og ble kjørt gjennom gatene i en enkel Fiat med vinduene rullet ned.

I løpet av to dager i Egypt har paven deltatt på en fredskonferanse på universitetet al-Azhar, et av verdens viktigste islamske læresteder, og møtt landets president Abdel Fattah al-Sisi. Besøket avsluttes lørdag.

