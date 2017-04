Paven ber om Nord-Korea-forhandlinger

På vei hjem fra sitt besøk i Egypt, sa paven til reportere som reiste sammen med ham at det er behov for «forhandlinger med sikte på en diplomatisk løsning».

– Det er mange meklere i verden som har stilt seg til disposisjon. For eksempel er Norge rede til å hjelpe, sa paven da han igjen kom inn på temaet han omtalte som «en verdenskrig i flere deler».

– Disse er konsentrert rundt steder der temperaturen allerede er høy. I Korea ser det i dag ut til at det er ferd med bli for hett.

Mislykket test

Kirkelederens kommentarer kommer etter at Nord-Korea lørdag gjennomførte nok en missiltest, samtidig som USA jobber for å skjerpe sanksjonene mot regimet ytterligere.

Det som ifølge Sør-Korea var en mislykket oppskyting, skjedde bare timer etter at USAs utenriksminister Rex Tillerson hadde varslet FNs sikkerhetsråd om «katastrofale konsekvenser» dersom resten av verden – og især Kina – ikke presset Nord-Korea til å gi opp sitt våpenprogram.

– Forsiktig og tålmodig

Også Filippinenes president kom lørdag med noen velmente ord om hvordan han mener USA kan bidra til å unngå at konflikten med Nord-Korea tilspisser seg ytterligere.

– Det påligger USA, som den som kan slå hardest, å bare være forsiktige og være tålmodige, sa Duterte etter et toppmøte i Manila der lederne for ti land i det sørøstasiatiske samarbeidet ASEAN var samlet. Han sier lederne i regionen er «ekstremt bekymret» og advarer mot at et feiltrinn på Koreahalvøya kan «utløse en katastrofe».

– Se til at det ikke blir krig, for det vil påføre min region enorm lidelse, var oppfordringen Duterte sa han ville komme med til USAs president Donald Trump i et planlagt telefonmøte senere lørdag.

