Tidligere rapporterte lokale medier at et passasjerfly med plass til 39 personer ombord hadde forsvunnet fra radaren.

Lørdag kveld melder Cubas statlige nyhetsbyrå at et militært fly har styrtet. Myndighetene opplyser til nyhetsbyrået AFP at åtte militærtjenestemenn mistet livet.

