EU nyter samholdet så lenge det varer 

– Vi står veldig samlet. Dere virker alle så overrasket, men det er fakta, sa Luxembourgs statsminister Xavier Bettel.

Samhold var det unisone budskapet fra stats- og regjeringssjefene i EU da de samlet seg til et ekstraordinært toppmøte i Brussel lørdag.

På møtet brukte de nøyaktig ett minutt på å banke igjennom et åtte sider langt sett med retningslinjer for brexit. Disse skal danne et veikart for de kommende forhandlingene med Storbritannia.

– Det brøt ut spontan applaus i rommet fordi det gikk så raskt, kunne en EU-kilde fortelle.

Venter krise i høst

Det at europeiske ledere er så samkjørte, er sjelden kost, vedgikk EUs president Donald Tusk.

– Jeg vet at det er unikt. Men jeg er trygg på at dette ikke vil endre seg, sa han.

Fra diplomathold spås det likevel at forhandlingskrisen vil komme. Den kan ventes allerede til høsten, når de innledende fasene er over og de virkelige forhandlingene er kommet i gang.

– Det kommer helt sikkert til å bli komplisert under reisens gang, sa Sveriges statsminister Stefan Löfven på vei inn til lørdagens toppmøte.

– Vi kommer helt sikkert til å komme i situasjoner der vi har ulike oppfatninger, sa han.

Frykter splitt og hersk

Kun de 27 medlemslandene som blir igjen i EU når Storbritannia går ut, deltok på toppmøtet.

I vedtaket fra møtet presiseres det at det ikke kan finne sted noen separate forhandlinger mellom Storbritannia og enkeltstående medlemsland. Frykten er at Storbritannia da skal prøve seg på splitt og hersk.

– Den britiske regjeringen kan komme til å gjøre sitt ytterste for å splitte de 27. Det er en felle vi må unngå, sa Belgias statsminister Charles Michel.

I forkant av møtet sa Tysklands statsminister Angela Merkel at enkelte i Storbritannia så ut til å ha «illusjoner» om hva de ville kunne oppnå i forhandlingene.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker sa lørdag at han hadde det samme inntrykket. Ifølge ham vil forhandlingene bli svært vanskelige.

Skilsmisse først

De 27 står fast på at EU og Storbritannia må gjøre vesentlige framskritt i forhandlingene om selve skilsmisseoppgjøret før det kan bli aktuelt å begynne å forhandle om en framtidig frihandelsavtale.

Det er en tilnærming Storbritannia har motsatt seg. Den britiske regjeringen ønsker parallelle samtaler om skilsmissen og det framtidige forholdet.

I selve skilsmisseoppgjøret er det tre spørsmål som står sentralt. Ifølge Tusk må førsteprioriteten være å sikre rettighetene til de rundt tre millioner EU-borgerne i Storbritannia og mer enn én million briter som er bosatt i andre EU-land.

Venter krangel om pengene

De to neste punktene på listen er hvilke regler som skal gjelde langs grensene, spesielt mellom Irland og Nord-Irland, og hvor mye penger britene skal måtte legge på bordet for å gjøre opp for budsjettforpliktelser de selv har vært med på å vedta som medlemsland.

Det er ventet knallharde forhandlinger om pengesummen, som av EU er anslått til rundt 60 milliarder euro.

– Det blir ubønnhørlig en pris å betale for Storbritannia. Det er de skyld i selv, sa Frankrikes president François Hollande.

– Vi ønsker ikke å straffe dem, men samtidig er det klart at Europa vet å beskytte sine interesser. Storbritannia vil være dårligere stilt utenfor EU enn i EU, konstaterte han.

