24 omkom i jordskred i Kirgisistan

Ni av de døde er barn, opplyser en talsperson for Kirgisistans departement for krisehåndtering.

Skredet rammet landsbyen Ayu i Osj-regionen tidlig lørdag morgen lokal tid. Flere av ofrene antas å ligge under 1 million kubikkmeter med jordmasser og bygningsrester.

Ministeren for krisehåndtering, Kubatbek Boronov, har reist til landsbyen for å sørge for at de pårørende etter ulykken får nødvendig hjelp. Redningsarbeidet er vanskelig på grunn av skredets størrelse og faren for at jordmassene igjen settes i bevegelse.

