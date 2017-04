Trump overrasket over hvor vanskelig presidentjobben er

I et intervju med nyhetsbyrået Reuters reflekterer Trump over sine første 100 dager som president.

–Jeg elsket livet jeg hadde før. Jeg hadde så mange ting gående. Dette er mer arbeid enn tidligere. Jeg trodde det skulle være lettere, sier han.

Savner å kjøre bil

Trump, som har vært kjendis store deler av livet, sier at han er vant med å ha lite privatliv, men sier at han er overrasket over hvor lite han har nå. Han synes fortsatt det er litt uvant å bli passet på av Secret Service 24 timer i døgnet, med de restriksjonene det fører med seg.

–Du lever virkelig i din egen boble, for du har denne massive beskyttelsen. Så du kan ikke gå hvor som helst.

Når Trump beveger seg ut fra Det hvite hus er det vanligvis i en limousin eller SUV. Han sier at han savner å sitte bak rattet selv.

–Jeg liker å kjøre. Jeg kan ikke kjøre lenger, sier presidenten.

Konflikt med Nord-Korea

I det 42 minutter lange intervjuet Trump har gjort med Reuters, reflekterer han også over noen av de store geopolitiske utfordringene USA står overfor. Han utelukker ikke at konflikten med Nord-Korea, om landets atomvåpenprogram, kan eskalere kraftig.

– Det er en sjanse for at vi kan ende opp med å få en stor, stor konflikt med Nord-Korea. Absolutt, sier han, men legger til at han fremdeles ønsker en diplomatisk løsning på konflikten.

Trump sier at han håper at Nord-Koreas leder Kim Jong-un er rasjonell

– Han er 27 år gammel. Når han er 27 år gammel, dør hans far, og han tar over et regime. Si hva du vil, men det er ikke lett, spesielt ikke på hans alder, sier presidenten.

– Når det gjelder hvorvidt han er rasjonell eller ei, har jeg ikke noen formening om det. Jeg håper han er rasjonell, sier han.

Fornøyd med Kinas president

USAs president er svært fornøyd med forholdet han har fått til Kinas president, Xi Jinping, og han har inntil videre avslått nye telefonsamtaler med Taiwans president Tsai Ing-wen ettersom Kina likte den forrige telefonsamtalen svært dårlig.

– Problemet mitt er at jeg har etablert et veldig godt forhold til president Xi. Jeg føler virkelig at han gjør alt han kan for å hjelpe oss med en stor situasjon, så jeg ønsker ikke å forårsake noen problemer for ham nå, sier Trump.

Når det gjelder kampen mot IS og andre militante islamister, er han sikker på seier.

– Det vil bli en avslutning, og det må bli ydmykelse, konstaterer han.

