Taliban varsler blodig våroffensiv

– Hovedmål vil være utenlandske styrker, deres militære infrastruktur og etterretning, og å eliminere deres lokale leiesoldater, skriver Taliban i en uttalelse fredag.

Men Talibans ofre er for det meste afghanere. I forrige uke ble minst 135 unge rekrutter drept med skytevåpen og selvmordsbomber utenfor Mazar-i-Sharif nord i landet, en massakre som fra Talibans ståsted var en av gruppas mest vellykkede noensinne.

Det antas at angrepet er det blodigste Taliban-angrepet siden gruppa mistet makten i forbindelse med den USA-ledede invasjonen i 2001, og flere kilder har oppgitt at dødstallet var langt høyere enn hva myndighetene har oppgitt.

Afghanske regjeringsstyrker har opplevd en dyster utvikling det siste året. I fjor ble 6.800 soldater og politifolk drept, en stigning på hele 35 prosent fra året før, ifølge tall fra en amerikansk overvåkingsgruppe.

Innsideangrep

Talibans våroffensiv innledes tradisjonelt når snøen forsvinner i fjellområdene, rundt perioden april-mai.

I uttalelsen varsler gruppen både «konvensjonelle angrep, geriljakrig, komplekse martyrangrep og innsideangrep».

Frykten er spesielt stor for at personer i regjeringsuniformer skal snu våpnene mot egne kolleger og gjennomføre angrep på vegne av Taliban, slik tilfellet var i Mazar-i-Sharif i forrige uke og en rekke andre ganger.

Minst 35 soldater og offiserer er pågrepet i kjølvannet av angrepet.

– Jeg tror dette vil bli et vanskelig år for afghanske sikkerhetsstyrker, ettersom de vil møte Talibans komplekse og sofistikerte angrep landet over, sier analytikeren Ahmad Saeedi.

Sivile lider

Over en tredel av afghansk territorium er nå utenfor regjeringsstyrkenes kontroll, og kampene som raser på en rekke fronter i landet, rammer også den afghanske sivilbefolkningen hardt. Tusenvis av mennesker har mistet livet, og barna betaler en stadig høyere pris, viser FN-tall.

Det afghanske innenriksdepartementet framholder at Taliban-offensiven " ikke er noe nytt».

– Vi vil angripe, drepe, overvinne og undertrykke Taliban, over hele landet, sier departementets talsmann Najib Danish til AFP.

Talibans uttalelse er imidlertid annerledes i år på ett punkt: Gruppa lover også «å drive statsbyggende arbeid og etablere mekanismer for sosial rettferdighet og utvikling» i områder den kontrollerer.

Ny USA-strategi?

Samtidig som Taliban synes sterkere enn på lenge, forsøker Trump-administrasjonen å legge en ny strategi for landet.

Nylig var USAs forsvarsminister Jim Mattis på besøk i Kabul, men han hadde ikke med seg løfter om å styrke det amerikanske nærværet med noen tusen soldater, slik den amerikanske NATO-kommandanten John Nicholson har bedt om.

USA har nå 8.400 soldater utplassert i Afghanistan, mens 5.000 kommer fra andre NATO-land.

Tidligere i april slapp USA sin største konvensjonelle bombe over et hulesystem øst i Afghanistan, som ifølge amerikanerne fungerte som gjemmested for IS. Flere analytikere mener at angrepet kan bidra til styrke Taliban, som har en langt sterkere stilling i Afghanistan enn IS har.

De to gruppene kjemper nå om kontrollen i deler av Nangarhar-provinsen ved grensen til Pakistan.

(©NTB)